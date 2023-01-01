01:39 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 13 августа
Свернуть список

Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Ф 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Локомотив Лейпциг
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Ф, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
История личных встреч
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Локомотив Лейпциг0 : 3
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Айнтрахт Ф0 : 0
03.06.2023 Кубок Германии Финал 2 : 0Айнтрахт Ф
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 1
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф3 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close