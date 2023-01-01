Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Ф 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Ф, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
История личных встреч
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0