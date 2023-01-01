Иллертиссен - Фортуна 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Фёлин (Иллертиссен, Германия), вместимость: 6000
13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иллертиссен - Фортуна, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фёлин (Иллертиссен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иллертиссен
Иллертиссен
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0