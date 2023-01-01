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Иллертиссен - Фортуна 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Фёлин (Иллертиссен, Германия), вместимость: 6000
13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Иллертиссен
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иллертиссен - Фортуна, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фёлин (Иллертиссен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иллертиссен
Иллертиссен
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Иллертиссен0 : 2
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Фортуна
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Фортуна1 : 0
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 3Фортуна
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна3 : 3
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 0Фортуна

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