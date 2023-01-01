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Астория Вальдорф - Унион 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Астория Вальдорф
Унион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астория Вальдорф - Унион, которое состоится 13 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астория Вальдорф
Вальдорф
Унион
Берлин
История личных встреч
07.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала Астория Вальдорф1 : 1 4 : 5
26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Астория Вальдорф1 : 0
21.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд Астория Вальдорф4 : 3 ДВ
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Унион4 : 1
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион1 : 0
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 4 : 2Унион
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Унион4 : 2
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 0Унион

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