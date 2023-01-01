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Энерги - Падерборн 07 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Фройндшафт (Коттбус, Германия), вместимость: 22450
13 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Энерги
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энерги - Падерборн 07, которое состоится 13 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фройндшафт (Коттбус, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энерги
Коттбус
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
01.08.2022 Кубок Германии 1-й раунд Энерги1 : 2
12.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Энерги1 : 3
20.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Энерги2 : 2 3 : 5
13.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Энерги2 : 2 3 : 4
09.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Энерги0 : 3
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 071 : 1
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 0Падерборн 07
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Падерборн 07
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Падерборн 070 : 1
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 2Падерборн 07

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