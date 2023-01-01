Энерги - Падерборн 07 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Фройндшафт (Коттбус, Германия), вместимость: 22450
13 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энерги - Падерборн 07, которое состоится 13 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фройндшафт (Коттбус, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энерги
Коттбус
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|01.08.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|12.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|20.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 3 : 5
|13.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 3 : 4
|09.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2