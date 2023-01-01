Франкфурт - Ганза Р 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франкфурт - Ганза Р, которое состоится 13 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франкфурт
Франкфурт-на-Майне
Ганза Р
Росток
История личных встреч
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|08.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|29.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 4
|24.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0