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Франкфурт - Ганза Р 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Франкфурт
Ганза Р

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франкфурт - Ганза Р, которое состоится 13 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франкфурт
Франкфурт-на-Майне
Ганза Р
Росток
История личных встреч
20.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд Франкфурт1 : 2
15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Франкфурт2 : 1
08.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Франкфурт
29.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Франкфурт1 : 4
24.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 0Франкфурт
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 2Ганза Р
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганза Р2 : 0
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ганза Р2 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганза Р2 : 1
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 0 : 0Ганза Р

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