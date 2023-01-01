Риу Аве - Шавиш 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Шавиш, которое состоится 13 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Шавиш
Шавиш
|18
|вр
|Жонатан
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|4
|зщ
|Patrick
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
|9
|нп
|Leonardo Ruiz
|7
|нп
|Эрнани
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|19
|зщ
|Стивен Витория
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|8
|пз
|Жоау Педру
|96
|пз
|Ktatau
|18
|пз
|Pedro Nuno Almeida Pinho
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|87
|нп
|Rodrigo Melro
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Витор Кампелуш
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
|26.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|05.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|08.03.2019
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|27.10.2018
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|29.04.2018
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|17.12.2017
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 1
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|08.01.2017
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|27.10.2016
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|28.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0