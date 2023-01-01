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Риу Аве - Шавиш 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Риу Аве
Шавиш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Шавиш, которое состоится 13 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Шавиш
Шавиш
18 Бразилия вр Жонатан
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
4 Бразилия зщ Patrick
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
77 Португалия нп Фабиу Роналду
22 Гана нп Эммануэл Боатенг
9 Колумбия нп Leonardo Ruiz
7 Португалия нп Эрнани
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
4 Португалия зщ Бруну Родригеш
19 Канада зщ Стивен Витория
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
8 Португалия пз Жоау Педру
96 Бразилия пз Ktatau
18 Португалия пз Pedro Nuno Almeida Pinho
23 Испания нп Эктор Эрнандес
87 Португалия нп Rodrigo Melro
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
26.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 0Шавиш
05.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Шавиш1 : 1Риу Аве
08.03.2019 Португалия - Примейра 25-й тур Шавиш1 : 1Риу Аве
27.10.2018 Португалия - Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 0Шавиш
29.04.2018 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 1Шавиш
17.12.2017 Португалия - Примейра 15-й тур Шавиш1 : 1Риу Аве
14.05.2017 Португалия - Примейра 33-й тур Шавиш2 : 2Риу Аве
08.01.2017 Португалия - Примейра 16-й тур Риу Аве2 : 2Шавиш
27.10.2016 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Риу Аве1 : 1Шавиш
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 3 : 1Риу Аве
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве0 : 1
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 2 : 2Риу Аве
28.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 0
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Шавиш1 : 4
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Шавиш
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Шавиш2 : 0
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 2Шавиш
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Шавиш1 : 0

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