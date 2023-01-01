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Эштрела - Витория Гимарайнш 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Эштрела
Витория Гимарайнш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Витория Гимарайнш, которое состоится 13 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Эштрела1 : 1
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур 4 : 2Эштрела
20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Эштрела2 : 3
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд 2 : 0Эштрела
16.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Эштрела
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Витория Гимарайнш0 : 1 2 : 4
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 4Витория Гимарайнш
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш

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