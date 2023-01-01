Эштрела - Витория Гимарайнш 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Витория Гимарайнш, которое состоится 13 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|20.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 0
|16.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1