НЕК Неймеген - Эксельсиор 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
13 Августа 2023 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Эксельсиор, которое состоится 13 Августа 2023 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Эксельсиор
Роттердам
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|5
|зщ
|Юри Бас
|20
|пз
|Лассе Шоне
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|7
|пз
|Элаис Тавшан
|29
|пз
|Кас де Вит
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|9
|нп
|Педру Маркеш
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|16
|зщ
|Свен Ньивпорт
|3
|зщ
|Кик Пири
|28
|зщ
|Натан Чу-А-Он
|25
|пз
|Адриан Файн
|33
|пз
|Юлиан Бас
|14
|пз
|Коухаиб Дриош
|15
|пз
|Ноа Науйокс
|7
|пз
|Лазарос Лампру
|29
|нп
|Майк ван Дёйнен
Главные тренеры
|Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
|19.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|09.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 1
|08.01.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|3 : 2
|06.12.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 1
|29.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 2 ДВ
|25.09.2018
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|22.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 1
|18.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|26.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|12.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 3
|25.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 2
|22.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 0