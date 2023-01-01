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НЕК Неймеген - Эксельсиор 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
13 Августа 2023 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Эксельсиор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Эксельсиор, которое состоится 13 Августа 2023 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Эксельсиор
Роттердам
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
5 Нидерланды зщ Юри Бас
20 Дания пз Лассе Шоне
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
7 Нидерланды пз Элаис Тавшан
29 Нидерланды пз Кас де Вит
8 Дания пз Магнус Маттссон
9 Португалия нп Педру Маркеш
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
16 Нидерланды зщ Свен Ньивпорт
3 Нидерланды зщ Кик Пири
28 Нидерланды зщ Натан Чу-А-Он
25 Германия пз Адриан Файн
33 Нидерланды пз Юлиан Бас
14 Нидерланды пз Коухаиб Дриош
15 Нидерланды пз Ноа Науйокс
7 Греция пз Лазарос Лампру
29 Нидерланды нп Майк ван Дёйнен
Главные тренеры
Нидерланды Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
19.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Эксельсиор0 : 3НЕК Неймеген
08.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1Эксельсиор
09.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 33-й тур Эксельсиор2 : 1НЕК Неймеген
08.01.2021 Нидерланды - Первый дивизион 19-й тур НЕК Неймеген3 : 2Эксельсиор
06.12.2019 Нидерланды - Первый дивизион 18-й тур Эксельсиор2 : 1НЕК Неймеген
29.10.2019 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор4 : 2 ДВНЕК Неймеген
25.09.2018 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор2 : 3 ДВНЕК Неймеген
22.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НЕК Неймеген0 : 1Эксельсиор
18.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Эксельсиор2 : 2НЕК Неймеген
26.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Эксельсиор2 : 0НЕК Неймеген
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген0 : 3
12.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 4 : 0НЕК Неймеген
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НЕК Неймеген2 : 3
25.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 2Эксельсиор
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Эксельсиор3 : 0
13.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 0 : 0Эксельсиор
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Эксельсиор0 : 2
22.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 0Эксельсиор

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