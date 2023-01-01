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Алмере Сити - Твенте 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
13 Августа 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Алмере Сити
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Твенте, которое состоится 13 Августа 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Твенте
Энсхеде
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
4 Нидерланды зщ Дамиан ван Брюген
22 Франция зщ Тео Барбе
36 Нидерланды пз Marcelencio Esajas
18 Испания пз Альваро Пенья
14 Испания пз Jose Pascual
10 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
7 Бельгия пз Антони Лимбомбе
27 Нидерланды нп Rajiv van La Parra
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
20 Нидерланды зщ Джошуа Бренет
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
23 Чехия пз Михал Садилек
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
11 Нидерланды пз Дан Ротс
27 Коста-Рика нп Манфред Угальде
Главные тренеры
Нидерланды Алекс Пастор
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
26.01.2019 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Алмере Сити1 : 3Твенте
26.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Твенте1 : 0Алмере Сити
11.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Алмере Сити0 : 4
18.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд Алмере Сити2 : 0
27.10.2021 Кубок Нидерландов 1-й раунд Алмере Сити0 : 2
15.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд 0 : 4
12.05.2021 Нидерланды - Первый дивизион 38-й тур 1 : 1
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Твенте2 : 0
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 ДВТвенте
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Твенте1 : 0
11.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч Твенте1 : 0
08.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч 1 : 1Твенте

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