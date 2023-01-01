Алмере Сити - Твенте 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
13 Августа 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Твенте, которое состоится 13 Августа 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|22
|зщ
|Тео Барбе
|36
|пз
|Marcelencio Esajas
|18
|пз
|Альваро Пенья
|14
|пз
|Jose Pascual
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|7
|пз
|Антони Лимбомбе
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|3
|зщ
|Робин Проппер
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|5
|зщ
|Гейс Смал
|23
|пз
|Михал Садилек
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|11
|пз
|Дан Ротс
|27
|нп
|Манфред Угальде
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Рон Янс
История личных встреч
|26.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 3
|26.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 0
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 0
|27.10.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2
|15.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд
|0 : 4
|12.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|11.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
|1 : 0
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1