АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 13 Августа прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
13 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 13 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|22
|зщ
|Максим Деккер
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|34
|зщ
|Мес де Вит
|25
|пз
|Рихедли Базур
|8
|пз
|Йорди Класи
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|11
|пз
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|25
|зщ
|Джамал Амофа
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|10
|пз
|Филипп Ромменс
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|19
|пз
|Силла Соу
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Рене Хаке
История личных встреч
|25.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 4
|07.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 4
|26.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 0
|13.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 3
|24.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 2
|21.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|06.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|08.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|15.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|6-й тур
|3 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0