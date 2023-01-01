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АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 13 Августа прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
13 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 13 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Австралия вр Мэтью Райан
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
22 Нидерланды зщ Максим Деккер
3 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
25 Нидерланды пз Рихедли Базур
8 Нидерланды пз Йорди Класи
23 Швеция пз Майкель Лахдо
16 Нидерланды пз Свен Мейнанс
11 Швеция пз Йеспер Карлссон
9 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
25 Нидерланды зщ Джамал Амофа
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
10 Бельгия пз Филипп Ромменс
20 Бельгия пз Ксандер Бломме
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
18 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
19 Нидерланды пз Силла Соу
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
25.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
07.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
26.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар5 : 0Гоу Эхед Иглс
13.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3АЗ Алкмар
24.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 2Гоу Эхед Иглс
21.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2АЗ Алкмар
06.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур АЗ Алкмар2 : 0Гоу Эхед Иглс
08.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 23-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1АЗ Алкмар
15.09.2013 Нидерланды - Эредивизия 6-й тур АЗ Алкмар3 : 0Гоу Эхед Иглс
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1АЗ Алкмар
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи АЗ Алкмар1 : 0
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 2
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч АЗ Алкмар0 : 1
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 3 : 0Гоу Эхед Иглс
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0

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