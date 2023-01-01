Сморгонь - Торпедо-БелАЗ 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|7 : 1
|22.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|02.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0