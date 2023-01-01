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Сморгонь - Торпедо-БелАЗ 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Сморгонь
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ7 : 1Сморгонь
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Сморгонь1 : 3Торпедо-БелАЗ
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 0Сморгонь
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 0Сморгонь
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Сморгонь3 : 1
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 2 : 1Сморгонь
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2
02.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Торпедо-БелАЗ
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 3
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ

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