Динамо Мн - Славия-Мозырь 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
13 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Славия-Мозырь, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|02.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
|04.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|08.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|30.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|31.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|22.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|9 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1