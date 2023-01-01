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Динамо Мн - Славия-Мозырь 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
13 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Динамо Мн
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Славия-Мозырь, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь0 : 2Динамо Мн
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 2Динамо Мн
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 0Динамо Мн
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо Мн4 : 0Славия-Мозырь
08.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь0 : 1Динамо Мн
13.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 0Славия-Мозырь
30.10.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо Мн
31.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн1 : 0Славия-Мозырь
22.10.2017 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 3Динамо Мн
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн9 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Мн1 : 2
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Динамо Мн
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Динамо Мн
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 0
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2Славия-Мозырь
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь0 : 0
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь3 : 1

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