Кайсар - Ордабасы 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Ордабасы, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|03.07.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|24.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 2
|21.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 3
|20.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|30.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|20.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|05.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|10.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4