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Кайсар - Ордабасы 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур
Кайсар
Ордабасы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Ордабасы, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы4 : 0Кайсар
03.07.2021 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайсар1 : 0Ордабасы
24.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Ордабасы4 : 2Кайсар
21.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Ордабасы0 : 3Кайсар
20.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайсар1 : 1Ордабасы
15.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Ордабасы0 : 2Кайсар
30.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы1 : 2Кайсар
20.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайсар0 : 0Ордабасы
19.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайсар2 : 1Ордабасы
05.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Ордабасы1 : 2Кайсар
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 0 : 2Кайсар
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайсар0 : 0
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Кайсар
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Кайсар
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кайсар0 : 1
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Ордабасы
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ордабасы2 : 2
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы2 : 1
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Ордабасы
10.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 0 : 4Ордабасы

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