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Аксу - Актобе 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур
Аксу
Актобе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Актобе, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Актобе
Актобе
История личных встреч
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Актобе2 : 1Аксу
26.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Актобе1 : 0Аксу
10.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Аксу1 : 2Актобе
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 3 : 1Аксу
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Аксу2 : 1
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Аксу
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Аксу
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Аксу0 : 1
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Актобе
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Актобе4 : 2
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе1 : 2
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Актобе
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 4Актобе

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