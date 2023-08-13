Аксу - Актобе 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Актобе, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аксу
Павлодар
Актобе
Актобе
История личных встреч
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|26.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|30.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4