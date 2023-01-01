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Пари Нижний Новгород - Ахмат 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
14 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Пари Нижний НовгородАхмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ахмат, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
11.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Пари Нижний Новгород3 : 2Ахмат
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ахмат1 : 3Пари Нижний Новгород
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Ахмат
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ахмат3 : 1Пари Нижний Новгород
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 5 : 4Пари Нижний Новгород
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
10.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат0 : 2
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Ахмат
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 3
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 0Ахмат
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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