Пари Нижний Новгород - Ахмат 14 Августа прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
14 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ахмат, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|11.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 2
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.