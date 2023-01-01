Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 14 Августа прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
14 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|64
|зщ
|Уго Буэно
|59
|зщ
|Джо Ходж
|27
|пз
|Матеус Нунес
|5
|пз
|Марио Лемина
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|7
|нп
|Педру Нету
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 0
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|19.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
Текстовая трансляция
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