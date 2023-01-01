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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
14 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
19 Франция зщ Рафаэль Варан
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
7 Англия пз Мэйсон Маунт
21 Бразилия пз Антони
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
10 Англия нп Маркус Рашфорд
1 Португалия вр Жозе Са
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
15 Англия зщ Крэйг Доусон
23 Англия зщ Макс Килман
64 Испания зщ Уго Буэно
59 Ирландия зщ Джо Ходж
27 Португалия пз Матеус Нунес
5 Габон пз Марио Лемина
21 Испания пз Пабло Сарабия
7 Португалия нп Педру Нету
12 Бразилия нп Матеус Кунья
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
29.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 2Манчестер Юнайтед
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Вулверхэмптон
15.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон0 : 0Манчестер Юнайтед
19.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон1 : 1Манчестер Юнайтед
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 1
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1
31.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 3
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Манчестер Юнайтед
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 3
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 5 : 0Вулверхэмптон
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон1 : 0
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 6 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Весомый апгрейд после Давида де Хеа. Рассказываем, почему голкипер-плеймейкер так важен для Эрика тен Хага.Детально про Андре: «МЮ» наконец-то подписал вратаря! Онана выведет клуб на новый уровень 0'Уже по предсезонным матчам видно, что изменил Эрик тен Хаг.Онана должен изменить структуру игры «МЮ» Вы могли не заметить, но в «МЮ» произошла игровая революция 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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