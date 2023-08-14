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Кадис - Алавес 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
14 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Кадис
Алавес

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Алавес, которое состоится 14 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Алавес
Витория
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
23 Испания зщ Луис Эрнандес
3 Испания зщ Фали Хименес
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
4 Испания пз Рубен Алькарас
24 Испания пз Феде
11 Испания нп Иван Алехо
22 Венесуэла нп Дарвин Мачис
16 Испания нп Кристофер Рамос
21 Испания нп Рохер Марти
1 Испания вр Антонио Сивера
27 Испания зщ Хавьер Лопес
22 Марокко зщ Абделькадир Абкар
4 Сербия зщ Александар Седлар
3 Испания зщ Рубен Дуарте
16 Испания пз Андер Гевара
6 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
17 Испания нп Ксебер Алькаин
11 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Алавес0 : 1Кадис
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Кадис0 : 2Алавес
13.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Алавес1 : 1Кадис
10.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Кадис3 : 1Алавес
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Кадис
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Кадис1 : 0
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 0Кадис
19.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Кадис2 : 0
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Кадис
17.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч 0 : 1 ДВАлавес
11.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч Алавес0 : 0
08.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Алавес2 : 0
03.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Алавес
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 0Алавес

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