Кадис - Алавес 14 Августа прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
14 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Алавес, которое состоится 14 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Алавес
Витория
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|24
|пз
|Феде
|11
|нп
|Иван Алехо
|22
|нп
|Дарвин Мачис
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
|1
|вр
|Антонио Сивера
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|22
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|16
|пз
|Андер Гевара
|6
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|17
|нп
|Ксебер Алькаин
|11
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|10.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|19.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|12.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|17.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|0 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|08.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|03.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0