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Атлетико М - Гранада 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
14 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Атлетико М
Гранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Гранада, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Гранада
Гранада
13 Словения вр Ян Облак
4 Турция зщ Чаглар Сёюнджю
15 Черногория зщ Стефан Савич
22 Испания зщ Марио Эрмосо
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
11 Франция пз Тома Лемар
21 Бельгия нп Янник Карраско
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
13 Португалия вр Андре Феррейра
30 Испания зщ Рикард Санчес
4 Испания зщ Мигель Анхель
14 Испания зщ Игнаси Микель
15 Испания зщ Карлос Нева
20 Испания пз Серхио Риус
24 Испания пз Херард Гумбау
21 Испания пз Оскар Мелендо
26 Испания нп Брайан Сарагоса
9 Испания нп Хосе Кальехон
11 Албания нп Мюрто Узуни
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Пако Лопес
История личных встреч
20.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М0 : 0Гранада
22.12.2021 Испания - Примера 9-й тур Гранада2 : 1Атлетико М
13.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Гранада1 : 2Атлетико М
27.09.2020 Испания - Примера 3-й тур Атлетико М6 : 1Гранада
08.02.2020 Испания - Примера 23-й тур Атлетико М1 : 0Гранада
23.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Гранада1 : 1Атлетико М
11.03.2017 Испания - Примера 27-й тур Гранада0 : 1Атлетико М
15.10.2016 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М7 : 1Гранада
17.04.2016 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М3 : 0Гранада
05.12.2015 Испания - Примера 14-й тур Гранада0 : 2Атлетико М
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Атлетико М
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М0 : 0
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Атлетико М
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М2 : 3
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 2Атлетико М
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Гранада2 : 0
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 1 : 3Гранада
13.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Гранада2 : 0
05.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур 1 : 1Гранада
30.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Гранада1 : 1

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