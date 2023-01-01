Атлетико М - Гранада 14 Августа прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
14 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Гранада, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Гранада
Гранада
|13
|вр
|Ян Облак
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|11
|пз
|Тома Лемар
|21
|нп
|Янник Карраско
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|13
|вр
|Андре Феррейра
|30
|зщ
|Рикард Санчес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Риус
|24
|пз
|Херард Гумбау
|21
|пз
|Оскар Мелендо
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|9
|нп
|Хосе Кальехон
|11
|нп
|Мюрто Узуни
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Пако Лопес
История личных встреч
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 0
|22.12.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|13.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|6 : 1
|08.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|11.03.2017
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|Испания - Примера
|8-й тур
|7 : 1
|17.04.2016
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|05.12.2015
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 0
|05.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 1