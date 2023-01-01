Алания - Торпедо М 14 Августа прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
14 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Торпедо М, которое состоится 14 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Жозеп Клотет
История личных встреч
|23.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|5 : 1
|24.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 1
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1