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Алания - Торпедо М 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
14 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Алания
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Торпедо М, которое состоится 14 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Испания Жозеп Клотет
История личных встреч
23.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 1Алания
06.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Алания5 : 1Торпедо М
24.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Торпедо М3 : 1Алания
17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Алания1 : 1Торпедо М
24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Торпедо М2 : 0Алания
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 0Алания
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Алания2 : 0
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Алания1 : 0
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Алания
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Алания
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М0 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Торпедо М1 : 1
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Торпедо М
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 1

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