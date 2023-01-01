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Кремонезе - Кротоне 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Кремонезе
Кротоне

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Кротоне, которое состоится 14 Августа 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
25.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 36-й тур Кротоне3 : 1Кремонезе
10.12.2021 Италия - Серия B Серия B. 17-й тур Кремонезе3 : 2Кротоне
08.02.2020 Италия - Серия B Серия B. 23-й тур Кротоне1 : 0Кремонезе
21.09.2019 Италия - Серия B Серия B. 4-й тур Кремонезе2 : 1Кротоне
13.04.2019 Италия - Серия B Серия B. 33-й тур Кротоне0 : 0Кремонезе
01.12.2018 Италия - Серия B Серия B. 14-й тур Кремонезе1 : 0Кротоне
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Кремонезе2 : 0
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 3 : 2Кремонезе
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Кремонезе1 : 5
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 2 : 0Кремонезе
06.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Кремонезе2 : 0
06.05.2022 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Кротоне0 : 1
30.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 37-й тур 3 : 3Кротоне
25.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 36-й тур Кротоне3 : 1Кремонезе
18.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 35-й тур 1 : 1Кротоне
10.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 34-й тур Кротоне1 : 2

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