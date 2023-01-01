Кремонезе - Кротоне 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Кротоне, которое состоится 14 Августа 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|25.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|3 : 1
|10.12.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|3 : 2
|08.02.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|1 : 0
|21.09.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|2 : 1
|13.04.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 33-й тур
|0 : 0
|01.12.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 14-й тур
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 5
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|06.05.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|0 : 1
|30.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|3 : 3
|25.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|3 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 35-й тур
|1 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 34-й тур
|1 : 2