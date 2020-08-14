Специя - Венеция 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Венеция, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Венеция
Венеция
История личных встреч
|02.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|17.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 35-й тур
|0 : 1
|14.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|0 : 0
|21.01.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|1 : 1
|25.08.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 1-й тур
|1 : 0
|10.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 25-й тур
|1 : 1
|15.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Италия - Серия А
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 4
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|2 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 1
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|5 : 0