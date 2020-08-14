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Специя - Венеция 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Специя
Венеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Венеция, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Венеция
Венеция
История личных встреч
02.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Специя1 : 0Венеция
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Венеция1 : 2Специя
17.07.2020 Италия - Серия B Серия B. 35-й тур Специя0 : 1Венеция
14.12.2019 Италия - Серия B Серия B. 16-й тур Венеция0 : 0Специя
21.01.2019 Италия - Серия B Серия B. 20-й тур Специя1 : 1Венеция
25.08.2018 Италия - Серия B Серия B. 1-й тур Венеция1 : 0Специя
10.02.2018 Италия - Серия B Серия B. 25-й тур Специя1 : 1Венеция
15.09.2017 Италия - Серия B Серия B. 4-й тур Венеция0 : 0Специя
11.06.2023 Италия - Серия А Плей-офф за право остаться Специя1 : 3
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 1Специя
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Специя0 : 4
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 0 : 0Специя
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Специя2 : 0
27.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/4 финала 2 : 1Венеция
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 1Венеция
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Венеция3 : 2
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 1 : 1Венеция
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Венеция5 : 0

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