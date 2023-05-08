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Сампдория - Зюйдтироль 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Сампдория
Зюйдтироль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Зюйдтироль, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Зюйдтироль
Больцано
Главные тренеры
Италия Андреа Пирло
Италия Пьерпаоло Бизоли
История личных встреч
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 0Сампдория
26.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Сампдория2 : 2
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 5 : 1Сампдория
15.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Сампдория1 : 1
08.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур 2 : 0Сампдория
02.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч 1 : 0Зюйдтироль
29.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Зюйдтироль1 : 0
26.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/4 финала Зюйдтироль1 : 0
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 1Зюйдтироль
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Зюйдтироль1 : 1

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