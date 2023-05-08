Сампдория - Зюйдтироль 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Зюйдтироль, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Зюйдтироль
Больцано
Главные тренеры
|Андреа Пирло
|Пьерпаоло Бизоли
История личных встреч
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|5 : 1
|15.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|02.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|29.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|26.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1