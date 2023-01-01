Торино - ФеральпиСало 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - ФеральпиСало, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
ФеральпиСало
Сало
История личных встреч
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 4
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|2 : 1
|05.08.2022
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1
|30.07.2022
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|1 : 3
|30.09.2020
|Кубок Италии
|2-й раунд
|2 : 0
|23.09.2020
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0