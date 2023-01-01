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Торино - ФеральпиСало 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Торино
ФеральпиСало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - ФеральпиСало, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
ФеральпиСало
Сало
История личных встреч
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Торино
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Торино0 : 1
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 0 : 4Торино
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Торино1 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 0 : 1Торино
06.08.2023 Кубок Италии Предварительный раунд ФеральпиСало2 : 1
05.08.2022 Кубок Италии 1-й раунд 2 : 1ФеральпиСало
30.07.2022 Кубок Италии Предварительный раунд 1 : 3ФеральпиСало
30.09.2020 Кубок Италии 2-й раунд 2 : 0ФеральпиСало
23.09.2020 Кубок Италии 1-й раунд ФеральпиСало1 : 0

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