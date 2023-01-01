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Любек - Хоффенхайм 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Любек
Хоффенхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Любек - Хоффенхайм, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Любек
Любек
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Лукас Пфайффер
История личных встреч
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Любек0 : 3
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Любек1 : 0
11.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Любек3 : 3 3 : 4
19.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд Любек0 : 3
09.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Любек1 : 2
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Хоффенхайм2 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 1Хоффенхайм
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм4 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Хоффенхайм
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм3 : 1

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