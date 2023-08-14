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Ян - Магдебург 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
14 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ян
Магдебург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Магдебург, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ян2 : 2Магдебург
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Магдебург1 : 0Ян
21.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ян1 : 0Магдебург
11.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Магдебург2 : 3Ян
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ян2 : 3
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 2Ян
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ян1 : 5
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 2 : 0Ян
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 2 : 1Ян
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Магдебург2 : 1
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 1Магдебург
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург4 : 0
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Магдебург
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Магдебург2 : 2

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