Ян - Магдебург 14 Августа прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
14 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Магдебург, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|09.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|21.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|11.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2