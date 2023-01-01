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Хомбург - Дармштадт 98 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Хомбург
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хомбург - Дармштадт 98, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хомбург
Хомбург
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
20.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд Хомбург0 : 3
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Дармштадт 98
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 0Дармштадт 98
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Дармштадт 981 : 0
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 1Дармштадт 98
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Дармштадт 980 : 3

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