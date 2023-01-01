Хомбург - Дармштадт 98 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хомбург - Дармштадт 98, которое состоится 14 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хомбург
Хомбург
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3