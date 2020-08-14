Оснабрюк - Кёльн 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Кёльн, которое состоится 14 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Кёльн
Кёльн
История личных встреч
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 2 : 3
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|10.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1