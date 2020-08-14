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Оснабрюк - Кёльн 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Оснабрюк
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Кёльн, которое состоится 14 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Кёльн
Кёльн
История личных встреч
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Кёльн1 : 0Оснабрюк
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 1Оснабрюк
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Оснабрюк2 : 3
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Оснабрюк2 : 2 2 : 3
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Оснабрюк2 : 0
10.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Оснабрюк0 : 0
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Кёльн1 : 2
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Кёльн
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн5 : 2
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Кёльн
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 1

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