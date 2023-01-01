Морейренсе - Порту 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2023 года в 20:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 14 Августа 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|4
|зщ
|Рафаэл Сантос
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
|19
|нп
|Жоау Камачу
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|5
|зщ
|Иван Маркано
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|25
|пз
|Отавио
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|9
|нп
|Мехди Тареми
|19
|нп
|Дэнни Намасо
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|5 : 0
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|20.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|6 : 1
|11.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 4
|08.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|18.12.2018
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 3
|02.09.2018
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 0
|31.01.2018
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|22.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|17.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|10.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1