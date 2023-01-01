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Морейренсе - Порту 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 20:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Морейренсе
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 14 Августа 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
4 Бразилия зщ Рафаэл Сантос
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
80 Гана пз Лоуренс Офори
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
9 Бразилия нп Андре
19 Португалия нп Жоау Камачу
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
2 Португалия зщ Фабиу Кардозу
5 Испания зщ Иван Маркано
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
11 Бразилия зщ Пепе
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
25 Португалия пз Отавио
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
9 Иран нп Мехди Тареми
19 Англия нп Дэнни Намасо
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 1Порту
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Порту5 : 0Морейренсе
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Морейренсе1 : 1Порту
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту3 : 0Морейренсе
20.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Порту6 : 1Морейренсе
11.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе2 : 4Порту
08.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Морейренсе1 : 1Порту
18.12.2018 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 3Морейренсе
02.09.2018 Португалия - Примейра 4-й тур Порту3 : 0Морейренсе
31.01.2018 Португалия - Примейра 20-й тур Морейренсе0 : 0Порту
22.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Морейренсе1 : 2
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Морейренсе4 : 2
17.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур 1 : 2Морейренсе
10.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Морейренсе
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал 2 : 0Порту
04.06.2023 Кубок Португалии Финал 0 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 4Порту
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Порту2 : 1

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