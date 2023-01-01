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Боавишта - Бенфика 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2023 года в 22:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Боавишта
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Бенфика, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Бенфика
Лиссабон
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
79 Португалия зщ Педру Мальейро
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
18 Черногория пз Илия Вукотич
24 Колумбия пз Себастьян Перес
42 Конго пз Гайюс Макута
8 Португалия нп Бруну Луренсу
9 Словакия нп Роберт Боженик
7 Португалия нп Салвадор Агра
99 Греция вр Одиссеас Влаходимос
6 Дания зщ Александр Бах
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
23 Сербия зщ Михайло Ристич
27 Португалия пз Рафаэл Силва
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
33 Хорватия нп Петар Муса
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
21.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика3 : 1Боавишта
27.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Боавишта0 : 3Бенфика
18.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Боавишта2 : 2Бенфика
25.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 1 3 : 2Боавишта
20.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Бенфика3 : 1Боавишта
13.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика2 : 0Боавишта
03.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Боавишта3 : 0Бенфика
04.07.2020 Португалия - Примейра 30-й тур Бенфика3 : 1Боавишта
06.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур Боавишта1 : 4Бенфика
29.01.2019 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика5 : 1Боавишта
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 4Боавишта
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 1
12.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 3 : 1Боавишта
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Боавишта1 : 0
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 0Боавишта
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бенфика
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Бенфика
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 1 : 5Бенфика

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