Боавишта - Бенфика 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2023 года в 22:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Бенфика, которое состоится 14 Августа 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Бенфика
Лиссабон
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|18
|пз
|Илия Вукотич
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|9
|нп
|Роберт Боженик
|7
|нп
|Салвадор Агра
|99
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|23
|зщ
|Михайло Ристич
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|33
|нп
|Петар Муса
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|21.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|27.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|18.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|25.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|03.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 1
|06.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 4
|29.01.2019
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|5 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 5