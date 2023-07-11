00:07 ()
Свернуть список

Мольде - КИ Клаксвик 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
15 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Мольде
КИ Клаксвик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - КИ Клаксвик, которое состоится 15 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
Норвегия Эрлинг Моэ
Норвегия Магне Хосет
История личных встреч
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик2 : 1Мольде
12.08.2023 Норвегия - Элитсерия 18-й тур 2 : 2Мольде
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик2 : 1Мольде
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Мольде2 : 0
29.07.2023 Норвегия - Элитсерия 16-й тур 0 : 1Мольде
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Мольде
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик2 : 1Мольде
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3 3 : 4КИ Клаксвик
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3КИ Клаксвик
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close