Мольде - КИ Клаксвик 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
15 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - КИ Клаксвик, которое состоится 15 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
|Эрлинг Моэ
|Магне Хосет
История личных встреч
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|12.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|18-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|29.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|0 : 1
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 3 : 4
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0