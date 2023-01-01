Спарта П - Копенгаген 15 Августа прямая трансляция
15 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Копенгаген, которое состоится 15 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|25
|зщ
|Асгер Сёренсен
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|28
|пз
|Томаш Виснер
|6
|пз
|Каан Кайринен
|20
|пз
|Казим Лячи
|30
|пз
|Ярослав Зелены
|18
|пз
|Лукаш Садилек
|9
|нп
|Ян Кухта
|22
|нп
|Лукаш Гараслин
|1
|вр
|Камиль Грабара
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|3
|зщ
|Денис Вавро
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|6
|зщ
|Кристиан Сёренсен
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|33
|нп
|Расмус Фальк
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|30
|нп
|Элиас Ашури
|25
|нп
|Джордан Ларссон
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|16.12.2009
|Лига Европы
|Группа K. 6-й тур
|0 : 3
|01.10.2009
|Лига Европы
|Группа K. 2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 4-й тур
|1 : 5
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|05.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 3-й тур
|5 : 2
|29.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 2-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 1-й тур
|2 : 0
|11.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|05.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|4 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 3
|29.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|2 : 3