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Спарта П - Копенгаген 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Спарта П
Копенгаген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Копенгаген, которое состоится 15 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1 Дания вр Петер Виндаль-Йенсен
41 Чехия зщ Мартин Витик
25 Дания зщ Асгер Сёренсен
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
28 Чехия пз Томаш Виснер
6 Финляндия пз Каан Кайринен
20 Албания пз Казим Лячи
30 Чехия пз Ярослав Зелены
18 Чехия пз Лукаш Садилек
9 Чехия нп Ян Кухта
22 Словакия нп Лукаш Гараслин
1 Польша вр Камиль Грабара
19 Дания зщ Элиас Йелерт
3 Словакия зщ Денис Вавро
2 Нидерланды зщ Кевин Дикс
6 Дания зщ Кристиан Сёренсен
12 Дания пз Лукас Лерагер
33 Дания нп Расмус Фальк
9 Португалия нп Диогу Гонсалвеш
30 Тунис нп Элиас Ашури
25 Швеция нп Джордан Ларссон
10 Норвегия нп Мохамед Эльюнусси
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Копенгаген0 : 0Спарта П
16.12.2009 Лига Европы Группа K. 6-й тур Спарта П0 : 3Копенгаген
01.10.2009 Лига Европы Группа K. 2-й тур Копенгаген1 : 0Спарта П
12.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 4-й тур 1 : 5Спарта П
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Копенгаген0 : 0Спарта П
05.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 3-й тур Спарта П5 : 2
29.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 2-й тур 0 : 1Спарта П
23.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур Спарта П2 : 0
11.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 4-й тур Копенгаген2 : 1
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Копенгаген0 : 0Спарта П
05.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 3-й тур Копенгаген4 : 0
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Копенгаген6 : 3
29.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 2-й тур 2 : 3Копенгаген

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