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Арис - Ракув 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
15 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Арис
Ракув

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Ракув, которое состоится 15 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Польша Давид Шварга
История личных встреч
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув2 : 1Арис
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув2 : 1Арис
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 5Арис
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Арис6 : 2
27.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур 4 : 3Арис
20.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур Арис1 : 0
11.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур 2 : 1Ракув
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув2 : 1Арис
05.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Ракув2 : 2
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Ракув
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув3 : 2

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