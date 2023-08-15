Арис - Ракув 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
15 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Ракув, которое состоится 15 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Давид Шварга
История личных встреч
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|27.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|4 : 3
|20.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2