Маккаби Х - Слован Бр 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
15 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Слован Бр, которое состоится 15 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Мессай Дего
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1 ДВ
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1