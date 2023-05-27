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Серветт - Рейнджерс 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
15 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Серветт
Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Рейнджерс, которое состоится 15 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
Швейцария Рене Вайлер
Англия Майкл Бил
История личных встреч
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Рейнджерс2 : 1Серветт
12.08.2023 Швейцария - Суперлига 4-й тур Серветт1 : 1
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Рейнджерс2 : 1Серветт
05.08.2023 Швейцария - Суперлига 3-й тур 1 : 1Серветт
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2 1 : 4Серветт
29.07.2023 Швейцария - Суперлига 2-й тур Серветт2 : 2
12.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Рейнджерс4 : 0
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Рейнджерс2 : 1Серветт
05.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур 1 : 0Рейнджерс
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Рейнджерс
27.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 0 : 3Рейнджерс

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