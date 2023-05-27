Серветт - Рейнджерс 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
15 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Рейнджерс, которое состоится 15 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Рене Вайлер
|Майкл Бил
История личных встреч
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|12.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|1 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 1 : 4
|29.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|4 : 0
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|0 : 3