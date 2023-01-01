Штурм - ПСВ Эйндховен 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
15 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Меркур-Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Петер Бош
История личных встреч
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|25.11.2021
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 3-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|05.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 2-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 1-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|04.08.2023
|Суперкубок Нидерландов 2023
|Финал
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1