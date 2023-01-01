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Штурм - ПСВ Эйндховен 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
15 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Штурм
ПСВ Эйндховен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Меркур-Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч ПСВ Эйндховен4 : 1Штурм
25.11.2021 Лига Европы Группа B. 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Штурм
30.09.2021 Лига Европы Группа B. 2-й тур Штурм1 : 4ПСВ Эйндховен
12.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 3-й тур Штурм0 : 0
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч ПСВ Эйндховен4 : 1Штурм
05.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 2-й тур Штурм2 : 0
30.07.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 1-й тур 0 : 3Штурм
03.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Штурм2 : 0
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч ПСВ Эйндховен4 : 1Штурм
04.08.2023 Суперкубок Нидерландов 2023 Финал 0 : 1ПСВ Эйндховен
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен1 : 0
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен2 : 1

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