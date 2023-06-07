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Галатасарай - Олимпия Л 15 Августа прямая трансляция

Стадион: НЕФ (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
15 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Галатасарай
Олимпия Л

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Олимпия Л, которое состоится 15 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: НЕФ (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л0 : 3Галатасарай
12.08.2023 Турция - Суперлига 1-й тур 0 : 0Галатасарай
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л0 : 3Галатасарай
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Галатасарай1 : 0
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Галатасарай
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур 0 : 3 ТГалатасарай
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л0 : 3Галатасарай
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Олимпия Л2 : 1
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Олимпия Л
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Олимпия Л
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л2 : 1

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