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ТСЦ - Брага 15 Августа прямая трансляция

Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
15 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
ТСЦ
Брага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТСЦ - Брага, которое состоится 15 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
Сербия Жарко Лазетич
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брага3 : 0ТСЦ
12.08.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 3-й тур ТСЦ1 : 0
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брага3 : 0ТСЦ
03.08.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 2-й тур 0 : 3ТСЦ
29.07.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 1-й тур ТСЦ3 : 3
28.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур ТСЦ1 : 1
11.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Брага1 : 2
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брага3 : 0ТСЦ
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Брага
04.06.2023 Кубок Португалии Финал Брага0 : 2
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Брага3 : 0

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