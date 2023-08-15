ТСЦ - Брага 15 Августа прямая трансляция
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
15 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТСЦ - Брага, которое состоится 15 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
|Жарко Лазетич
|Артур Жорже
История личных встреч
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|12.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|1 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|03.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|0 : 3
|29.07.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|3 : 3
|28.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0