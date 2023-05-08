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Марсель - Панатинаикос 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
15 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Марсель
Панатинаикос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Панатинаикос, которое состоится 15 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Сербия Иван Йованович
История личных встреч
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Панатинаикос1 : 0Марсель
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель2 : 1
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Панатинаикос1 : 0Марсель
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Марсель1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 0Марсель
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Панатинаикос1 : 0Марсель
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Панатинаикос2 : 2
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Панатинаикос
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Панатинаикос1 : 1
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 0Панатинаикос

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