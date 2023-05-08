Марсель - Панатинаикос 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
15 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Панатинаикос, которое состоится 15 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Иван Йованович
История личных встреч
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0