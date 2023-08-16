Флора - Фарул 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
16 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флора - Фарул, которое состоится 16 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флора
Таллин, Эстония
Фарул
Констанца, Румыния
Главные тренеры
|Юрген Хенн
|Георге Хаджи
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|04.08.2023
|Эстония - Мейстрилига
|22-й тур
|4 : 0
|28.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|23-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|21-й тур
|1 : 4
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|06.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 4-й тур
|3 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|30.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 3-й тур
|1 : 3
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2