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Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
16 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити, которое состоится 16 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Норвич Сити
02.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Норвич Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Норвич Сити
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Норвич Сити1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Норвич Сити4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Норвич Сити
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 1Норвич Сити
16.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Норвич Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Норвич Сити4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Норвич Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 4 : 4Норвич Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Норвич Сити2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Норвич Сити0 : 1
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 1Норвич Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити0 : 3

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