Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
16 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити, которое состоится 16 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|02.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 3
|29.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|4 : 0
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 1
|02.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|4 : 1
|16.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 0
|07.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|4 : 0
|19.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 3