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Филадельфия Юнион - Интер Майами 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2023 года в 02:00 (+03:00). Кубок Лиг MLS + MX, 1/2 финала
Филадельфия Юнион
Интер Майами

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Филадельфия Юнион - Интер Майами, которое состоится 16 Августа 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Лиг MLS + MX, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Юнион
Филадельфия, США
Интер Майами
Майами, США
Главные тренеры
США Джим Кёртин
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
25.06.2023 США - Major League Soccer США - MLS Филадельфия Юнион4 : 1Интер Майами
05.03.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 0Филадельфия Юнион
14.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 2Филадельфия Юнион
19.05.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Филадельфия Юнион0 : 0Интер Майами
26.07.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 1Филадельфия Юнион
25.04.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Филадельфия Юнион1 : 2Интер Майами
28.09.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Филадельфия Юнион3 : 0Интер Майами
15.07.2020 США - Major League Soccer Группа A Филадельфия Юнион2 : 1Интер Майами
12.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/4 финала Филадельфия Юнион2 : 1
09.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/8 финала Филадельфия Юнион1 : 1 4 : 2
04.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/16 финала Филадельфия Юнион0 : 0 5 : 4
27.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Восток 1. 2-й тур Филадельфия Юнион5 : 1
23.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Восток 1. 1-й тур Филадельфия Юнион3 : 1
12.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/4 финала Интер Майами4 : 0
07.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/8 финала 4 : 4 3 : 5Интер Майами
03.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами3 : 1
26.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур Интер Майами4 : 0
22.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Юг 3. 1-й тур 1 : 2Интер Майами

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