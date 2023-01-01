Филадельфия Юнион - Интер Майами 16 Августа прямая трансляция
16 Августа 2023 года в 02:00 (+03:00). Кубок Лиг MLS + MX, 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Филадельфия Юнион - Интер Майами, которое состоится 16 Августа 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Лиг MLS + MX, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Юнион
Филадельфия, США
Интер Майами
Майами, США
Главные тренеры
|Джим Кёртин
|Херардо Мартино
История личных встреч
|25.06.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 1
|05.03.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 0
|14.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|19.05.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|26.07.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|25.04.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|28.09.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|15.07.2020
|США - Major League Soccer
|Группа A
|2 : 1
|12.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/4 финала
|2 : 1
|09.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|04.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 4
|27.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Восток 1. 2-й тур
|5 : 1
|23.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Восток 1. 1-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/4 финала
|4 : 0
|07.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/8 финала
|4 : 4 3 : 5
|03.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/16 финала
|3 : 1
|26.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 2-й тур
|4 : 0
|22.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 1-й тур
|1 : 2