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Четверг 17 августа
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ХИК - Карабах 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
ХИК
Карабах

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Карабах, которое состоится 17 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
Финляндия Тони Коркеакуннас
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Карабах2 : 1ХИК
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Карабах2 : 1ХИК
05.08.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК4 : 2
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0ХИК
29.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 2ХИК
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0
13.08.2023 Азербайджан - Премьер-лига 2-й тур Карабах3 : 0
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Карабах2 : 1ХИК
05.08.2023 Азербайджан - Премьер-лига 1-й тур Карабах0 : 1
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Карабах1 : 1
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 2Карабах

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