ХИК - Карабах 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Карабах, которое состоится 17 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Тони Коркеакуннас
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|4 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|29.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|13.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2