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Брейдаблик - Зриньски 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
17 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Брейдаблик
Зриньски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Зриньски, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Исландия Оскар Храбн Торвальдссон
Хорватия Крунослав Рендулич
История личных встреч
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски6 : 2Брейдаблик
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски6 : 2Брейдаблик
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 6 : 3Брейдаблик
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик0 : 2
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Брейдаблик2 : 1
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Брейдаблик
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски6 : 2Брейдаблик
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Зриньски
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски0 : 1
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Зриньски2 : 3 4 : 3
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Зриньски

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