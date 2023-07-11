Брейдаблик - Зриньски 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
17 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Зриньски, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Оскар Храбн Торвальдссон
|Крунослав Рендулич
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 3
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3 4 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1