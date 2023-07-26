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Хеккен - Жальгирис 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Хеккен
Жальгирис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Жальгирис, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
Казахстан Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис1 : 3Хеккен
13.08.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 19-й тур Хеккен2 : 0
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис1 : 3Хеккен
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хеккен3 : 3 3 : 4
29.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 17-й тур Хеккен3 : 1
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Хеккен
13.08.2023 Литва - А лига 26-й тур Жальгирис4 : 0
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис1 : 3Хеккен
06.08.2023 Литва - А лига 25-й тур 0 : 0Жальгирис
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Жальгирис
30.07.2023 Литва - А лига 24-й тур Жальгирис1 : 2

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