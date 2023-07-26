Хеккен - Жальгирис 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Жальгирис, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
|Пер Матиас Хёгмо
|Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|13.08.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|19-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 3 : 4
|29.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|17-й тур
|3 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.08.2023
|Литва - А лига
|26-й тур
|4 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|06.08.2023
|Литва - А лига
|25-й тур
|0 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Литва - А лига
|24-й тур
|1 : 2