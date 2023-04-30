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Генк - Олимпиакос 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Генк
Олимпиакос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Олимпиакос, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
Бельгия Воутер Вранкен
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпиакос1 : 0Генк
13.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 3-й тур 0 : 1Генк
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпиакос1 : 0Генк
05.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 2-й тур Генк0 : 1
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Генк2 : 2 1 : 4
29.07.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 1-й тур 0 : 4Генк
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпиакос1 : 0Генк
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 1Олимпиакос
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Олимпиакос1 : 0
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 0Олимпиакос
30.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Олимпиакос5 : 0

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