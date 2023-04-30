Генк - Олимпиакос 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Олимпиакос, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Воутер Вранкен
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|13.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|05.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 2-й тур
|0 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 1 : 4
|29.07.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|0 : 4
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|5 : 0