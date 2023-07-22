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Днепр-1 - Славия П 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Кошице-Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Днепр-1
Славия П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Славия П, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Кошице-Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр-1
Днепр, Украина
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Чехия Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Славия П3 : 0Днепр-1
13.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Днепр-1
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Славия П3 : 0Днепр-1
06.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Днепр-12 : 1
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Днепр-1
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Днепр-11 : 3
13.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 4-й тур 0 : 1Славия П
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Славия П3 : 0Днепр-1
06.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 3-й тур Славия П2 : 1
30.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 2-й тур 1 : 3Славия П
22.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур Славия П2 : 0

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