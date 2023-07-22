Днепр-1 - Славия П 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Кошице-Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Славия П, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Кошице-Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр, Украина
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|13.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|06.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|13.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 4-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|06.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 3-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 2-й тур
|1 : 3
|22.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 1-й тур
|2 : 0