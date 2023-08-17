БАТЭ - Шериф 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Шериф, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
|Кирилл Петрович Альшевский
|Роберто Бордин
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|04.11.2010
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 1
|21.10.2010
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1 ДВ
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0