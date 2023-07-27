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Пюник - Будё-Глимт 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Пюник
Будё-Глимт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Будё-Глимт, которое состоится 17 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пюник
Ереван, Армения
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
АрменияЕгише Меликович Меликян
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0Пюник
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0Пюник
06.08.2023Армения - Премьер-лига2-й турПюник1 : 1
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчПюник2 : 1
31.07.2023Армения - Премьер-лига1-й тур0 : 2Пюник
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 2Пюник
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0Пюник
06.08.2023Норвегия - Элитсерия17-й тур3 : 2Будё-Глимт
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 4Будё-Глимт
30.07.2023Норвегия - Элитсерия16-й турБудё-Глимт0 : 2
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0

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