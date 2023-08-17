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Погонь - Гент 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Погонь
Гент

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Гент, которое состоится 17 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин, Польша
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
БельгияХейн Ванхазебрук
История личных встреч
09.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчГент5 : 0Погонь
13.08.2023Польша - Экстракласса4-й турПогонь0 : 2
09.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчГент5 : 0Погонь
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчПогонь3 : 2
30.07.2023Польша - Экстракласса2-й турПогонь2 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 5Погонь
13.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 3-й тур1 : 3Гент
09.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчГент5 : 0Погонь
06.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 2-й тур0 : 1Гент
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 5Гент
30.07.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 1-й турГент3 : 2

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