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Четверг 17 августа
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Норшелланн - Стяуа 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Генц Нуза (Косово)
Норшелланн
Стяуа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Стяуа, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Стяуа
Бухарест, Румыния
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСтяуа0 : 0Норшелланн
13.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 4-й тур0 : 5Норшелланн
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСтяуа0 : 0Норшелланн
06.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 3-й турНоршелланн3 : 1
31.07.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 2-й тур1 : 3Норшелланн
24.07.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 1-й турНоршелланн4 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСтяуа0 : 0Норшелланн
06.08.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 4-й турСтяуа1 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСтяуа3 : 2
29.07.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 3-й тур0 : 2Стяуа
26.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Стяуа

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