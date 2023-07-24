Норшелланн - Стяуа 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Генц Нуза (Косово)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Стяуа, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Стяуа
Бухарест, Румыния
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|0 : 5
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|06.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|3 : 1
|31.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|1 : 3
|24.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|4 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|06.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 4-й тур
|1 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|29.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 3-й тур
|0 : 2
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1